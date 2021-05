« Qu’est-ce qu’il y a de plus précieux que nos enfants ?» -Régine Laurent

« J'ai regardé l'histoire récente du Qc, partant de la création d'Hydro Québec jusqu'aux CPE. Quand on a décidé qu'il fallait le faire, on l'a fait. Alors pourquoi aujourd'hui, on n'est pas capable de décider qu'on va prendre soin de nos enfants. Qu’est-ce qu’il y a de plus précieux? On dirait qu'on n'est pas sûr. Ça n'a aucun bon sens. Ça ne me rentre pas dans la tête. »