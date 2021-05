Revue de presse | Une manifestation qui fait fi des mesures sanitaires: «Du mépris à l'égard des travailleurs de la santé»

« Tu ne veux pas te faire vacciner, il n'y a personne qui t'y oblige. On n'est toujours bien pas dans une dictature. La preuve, c'est que tu as pu manifester. Mais, tu as aussi manifesté du mépris à l'égard des travailleurs et des travailleuses du réseau de la santé; ces gens qui travaillent comme des damnés depuis plus d'un an et qui méritent notre respect. Je comprends leur frustration à eux de voir ces gens-là se foutre des mesures, se foutre des règles. C'est un peu une insulte pour le travail qu'ils font depuis longtemps. »