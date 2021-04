Jonathan Drouin qui quitte le hockey pour prendre soin de lui | «Je trouve ça exemplaire, car c'est un beau message»

«Faut qu’il pense à autre chose qu’au hockey. C’est une situation difficile, il faut qu’il soit bien entouré. Si tu te sors d’une saison de hockey dans la Ligue nationale, c’est que tu en as vraiment besoin. Je ne pense pas qu’on revienne à la surface seul, ça prend toujours de l’aide. Dans son cas, il faut savoir que les gens sont derrière lui. Les Québécois savent qu’il y a une différence entre le joueur de hockey et l’être humain. Et là, on est rendu dans le département de l’être humain et les gens vont respecter sa décision qui est très courageuse. Je lui lève mon chapeau»