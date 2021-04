Andrew Shaw annonce sa retraite | «Je me suis dit: enfin» -Guillaume Latendresse

« Je me suis dit: "enfin". Je pense que c'est la bonne décision (...) Le problème qu’on a, c’est que personne ne peut te garantir que c'est celle de trop. Le risque est entre tes mains. Le médecin te dit: je ne peux pas te garantir qu'à la prochaine (commotion cérébrale) tu vas avoir des répercussions à long terme, mais ça se peut, donc choisis. T’es un peu laissé tout seul (...) On te conseille d’arrêter, mais tu peux continuer, on ne sait pas trop où ça s'en va cette histoire-là. T’es dans le déni complet. »