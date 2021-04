Vaccination des jeunes ados | «À 14 ans et plus, l’enfant doit consentir à ses soins» -Me Sylvie Schirm

« À 14 ans et plus, l’enfant doit consentir à ses soins; on doit même le consulter (...) Il peut décider d'être vacciné ou de n'être pas vacciné. Est-ce que les ados à l'école vont vouloir être vaccinés ou non? Est-ce qu'il y aura une tendance à la vaccination; l'enfant va-t-il vouloir faire partie de ce groupe-là (...) À moins qu'il y ait un sérieux problème de santé grave et imminent, un parent peut demander d'aller à la cour et forcer un traitement à un enfant de 14 ans, mais ce sont des cas assez rares (...) L’autorité parentale, les deux parents ont leur mot à dire sur la santé et l'éducation de leur enfant, peu importe qui a la garde. Quand c’est contesté, on va devant le tribunal (...) Les juges hésitent parfois parce qu’ils ne sont pas des médecins. Les juges ont demandé directement que le pédiatre ou le médecin fasse une recommandation et qu’elle sera suivie. Il faut faire une expertise médicale. »