Revue de presse | «On fait quoi quand les deux parents ne consentent pas à la vaccination de l'enfant ?»

Si Paul Arcand jetait un regard somme tout positif des derniers jours de pandémie au Québec, il rappelait toutefois que le nombre de patients séjournant en soins intensifs était toujours inquiétant.

Il avançait également l'urgence d'un plan de vaccination pour les enfants et les adolescents, probablement à partir du mois de mai, tout en rappelant que le vaccin Pfizer avait été approuvé pour les 16 ans et plus alors que les vaccins Moderna et Johnson & Johnson le sont pour les 18 ans et plus.

«On fait quoi quand les deux parents ne consentent pas à la vaccination de l'enfant», se demandait l'animateur du 98.5 soulignant qu'il allait en discuter plus tard au cours de l'émission avec l'avocate Me Sylvie Schirm.