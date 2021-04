Couvre-feu au Québec | Cette mesure est-elle soutenue scientifiquement?

«Ce n’est pas vrai qu’il n’y a pas de données probantes pour soutenir cette mesure. On sait par exemple qu’en France, en octobre, il y avait 30 000 cas par jour. Et c’est à ce moment où M. Macron a implanté un couvre-feu presque partout dans le pays et on sait qu’il a réussi à faire diminuer, entre la mi-octobre et la mi-décembre, le taux à 3000 cas par jour. C’est sûr qu’il y avait d’autres mesures en place, mais la plus importante était le couvre-feu qui commençait à 18 h»