Culpabilité de l'ex-policier Derek Chauvin | Réactions montréalaises à ce verdict historique aux États-Unis

Les trois verdicts de culpabilité dans l’affaire Derek Chauvin ont causé énormément de soulagement dans la communauté noire, tant américaine qu'ailleurs dans le monde.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, en commentant le verdict a dit espérer qu'il offrira un sentiment d'apaisement à la famille de la victime, tout en notant toutefois qu'on ne pouvait comparer les situations américaine et canadienne.

L'animateur a discuté du verdict et de son impact en compagnie de Me Denis Gallant et du Montréalais Ali Nestor, boxeur, auteur, et fondateur de l'organisme Ali et les Prince(.sse.s) de la rue.