Dans la foulée de la vague des féminicides | Les enfants, victimes collatérales de la violence conjugale

« Je me souviens dans ma chambre en dessous de mon lit à trembler, à entendre mon ancien beau-père crier et insulter ma mère. Ma mère lui criait de la lâcher, de la laisser partir. C'était difficile dans ma tête à moi d'un enfant, j'avais vraiment peur (...) Je fais beaucoup d'anxiété, j'ai des problèmes d'attachement; j'ai peur que tout le monde me lâche. Quelqu'un qui crie, je ne suis pas capable d'entendre ça. »