Un chèque de 500 $ aux 75 ans et plus | «Dites-nous sans rire que ce n'est pas une mesure électoraliste?»

Paul Arcand est revenu sur de nombreux points du budget déposé lundi par la ministre des Finances Chrystia Freeland en compagnie d'un de ses collègues, François-Philippe Champagne.

Entre autres sujets, la bonification de l’assurance-maladie qui passe de 15 à 26 semaines et un chèque de 500 $ pour aider les personnes âgées de 75 ans et plus.

« Dites-moi sans rire que le chèque de 500 $ au mois d'août ce n'est pas une mesure électoraliste, ce n'est pas un bonbon - chèque - feuille d'érable à la veille d'une élection? », a demandé l'animateur au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l'Industrie.