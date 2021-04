Frontière Ontario-Québec fermée | Des problèmes sérieux à la circulation entre Ottawa et Gatineau

Tel que prévu, la situation fut difficile, lundi matin, au chapitre de la circulation aux limites séparant les villes de Gatineau et Ottawa.

Rappelons que depuis minuit, de nouvelles restrictions interdisent les voyages non essentiels entre le Québec et l'Ontario et que des barrages routiers sont érigés.

La relationniste au Service de police de la Ville de Gatineau, Andrée East, donne quelques exemples d'exceptions qui permettent de passer d'une province à l'autre.