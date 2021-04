Revue de presse | «L'âge pour recevoir l'AstraZeneca bientôt abaissé aux 40 ans au Québec?»

« Une étude est faite à la fois sur le contenu des médias et sur l'opinion publique pour mesurer l'adhésion aux mesures. Ce qu'on note comme changements depuis la mi-mars, c'est que les gens sont plus pessimistes, moins enclin à porter le masque, trouvent que ça devient pesant et le couvre-feu est aussi un élément de frustration. Pour la première fois, les gens sont assez négatifs, collectivement on en a plein notre casque et l'humeur des gens peut devenir un peu irritable, mais il y a quand même une adhésion moins forte, mais qui est quand même là. »