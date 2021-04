Décès et explosion de cas de coronavirus au Méga Fitness Gym | Est-ce que le proprio et Radio X peuvent être tenus responsables?

«Est-ce que ces encouragements ont poussé les gens à aller vers le gym et plus que ça, est-ce que ces encouragements ont poussé Dan Marino à être illégal. Il y a eu un inventaire de toutes les fois où Dan Marino est passé à radio X et je les ai toutes écoutées et je dois t’avouer que c’est frappant. C’est explicite que c’est Dominic Maurais qui met de la pression sur Marino. Après ça, il y a eu l’encouragement de la station alors qu’il a été reçu à plusieurs reprises»