Selon un manifestant contre le couvre-feu | Le découragement des jeunes ne peut être entendu à cause du vandalisme des casseurs

Un policier a été légèrement blessé lors de la manifestation contre le couvre-feu, lundi soir, au centre-ville de Montréal et on rapporte encore des vitrines fracassées et un véhicule incendié, principalement rue Sainte-Catherine.

Six personnes ont été arrêtées et près de 200 constats d'infraction ont été remis en lien avec le non-respect de la loi sur la santé publique.

Présent à la manifestation de dimanche soir, Charles Metwalli déplore la présence de casseurs.

Ce cégépien de 18 ans soulignait à Paul Arcand que le vandalisme empêche que le message de découragement des jeunes envers le couvre-feu soit entendu.