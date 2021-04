Vedettes insultées parce qu’elles ont été vaccinées | «Gilles Vigneault et Janette Bertrand ont été la cible d’attaques de ce genre»

«On a toujours pensé que l’amour des Québécois pour leurs vedettes était sans fin. Et là on se rend compte que la COVID est aussi en train de mettre ce monde à l’envers. Il y a des personnalités qui ont laissé savoir sur leur page Facebook qu’ils avaient été vaccinés pour donner un peu l’exemple et en inspirer d’autres. Mais ce n’est pas ça qui se passe, c’est le contraire. Ces influenceurs se font rentrer dedans à fond la caisse. Il y en a qui parle de funérailles…»