Pause de 10 jours pour Québec, Lévis et Gatineau | «Je ne pense pas que ce sera 10 jours»

Alors que le gouvernement Legault serre une fois de plus la vis à plusieurs régions, est-ce que les Québécois vont respecter ces nouvelles consignes plus contraignantes?

Mercredi, François Legault a fait deux annonces. D’abord, les régions de l’Outaouais, de la Capitale-Nationale, du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches vont passer en zones rouges dès jeudi 20 h avec pour conséquence la fermeture des restaurants.

Puis, les villes de Québec, Lévis et Gatineau sont mises sur pause pendant 10 jours. Cela force la fermeture de toutes les écoles et tous les commerces non essentiels, les gyms, les théâtres, les cinémas et les salons de coiffure et le retour du couvre-feu à 20h.

Les commissaires ont des doutes à la suite de ces annonces. D’abord, sur le taux d’adhésion des Québécois et sur la durée de cet électrochoc.