Victime de violence conjugale | «Cela a duré près de 20 ans» -Isabelle Lecours, députée de Lotbinière

« J'étais dans la vingtaine et cela a duré près de 20 ans (...) Les policiers venaient souvent chez nous et la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de prendre ma déposition et me donner une petite carte avec un numéro de dossier. C'est toute l'aide que j'ai eue parce que quand la personne ne te menace pas de mort directement, ils ne peuvent rien faire. »