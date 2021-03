Signalements à la DPJ | La réouverture des écoles a fait bondir le nombre de cas

« Il y a probablement des familles qui se retrouvent à la DPJ présentement qui n'auraient peut-être pas eu besoin de s'y retrouver si on leur avait donné des services en première ligne, par exemple d'aide, de psychologie. Ces familles-là, leur état social s'est détérioré pendant ces semaines de confinement et on a fini par se retrouver avec un signalement sur les bras quand l'école a repris. »