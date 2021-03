Violence conjugale | «Il y a le budget aujourd'hui à Québec: est-ce qu'on va annoncer du financement additionnel?»

Dans sa revue de presse, Paul Arcand dénotait toute l'emphase sur les incidents violents récents ayant remis la violence faite aux femmes à l'avant-plan de l'actualité.

« Ce qui m'a vraiment frappé, mercredi, ce sont tous les témoignages que j'ai reçus et les gens au pouvoir et dans l'opposition souhaitent que le 190 recommandations du groupe de travail non partisan puissent déboucher sur des actions concrètes », disait l'animateur.