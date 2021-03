Reconnue coupable d’exercice illégal de la médecine | Jacynthe René s'explique au micro d’Isabelle Maréchal

«J’accepte la décision, je le tiens à dire. Je veux travailler avec le Collège des médecins et les autres instances. C’est le traitement qu’on me réserve à moi et mon entreprise qui me fait mal. Le fait qu’on veuille me faire passer pour un charlatan, pour quelqu’un qui travaille au noir, alors qu’il n’y a pas personne de plus authentique et transparent. Je suis toujours en direct, toujours là à présenter ce qu’on fait. Ce n’est pas seulement de l’acharnement, je suis reçue à coup de masse. Et je ne suis pas la seule à proposer des alternatives naturelles et je ne fais même pas d’irrigations d’intestin. J’ai seulement voulu rassurer quelqu’un. Je n’ai jamais eu l’intention de faire croire que j’étais apte à pratiquer la médecine. Je n’ai jamais été malveillante. C’est rendu qu’il y a des pharmaciens qui disent qu’il faut se méfier de Maison Jacynthe ou de moi. Lâchez-moi!»