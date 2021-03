Bonne entente entre François Legault et Justin Trudeau | «Politiquement, c’est plus rentable»

«Deux semaines consécutives où ils étaient presque en symbiose comme deux frères cosmiques. Honnêtement, ça fait du bien de voir nos premiers ministres de cette façon. Mais évidemment, personne n’est dupe à 18 mois des élections, François Legault a besoin de Justin Trudeau. Et à quelques mois d’une élection fédérale, Justin a besoin de François Legault, le premier ministre provincial le plus populaire au Canada. C’est bien de se coller à un premier ministre populaire quand on veut séduire l’électorat québécois. Mais est-ce un véritable amour? J’en doute. Je parlerais plutôt de ‘’bonheur d’occasion’’ parce qu’il n’y a pas si longtemps, ils se crêpaient le chignon. Mais ils ont compris que c’était mieux de faire la paix parce que politiquement, c’est plus rentable la bonne entente que la chicane»