Texte de la CAQ qui vante ses mérites pendant la pandémie | «L’humilité et la modestie devraient primer»

«Quand tu intitules un texte : ‘’est-ce qu’une autre équipe aurait pu faire mieux?’’, tu comprends que les partis d’opposition sont tombés là-dessus à bras raccourci. Toutes les critiques formulées auront eu raison de ce fameux texte qui a créé une polémique sur le texte et ensuite sur sa disparition. Quand je lisais ça, je me disais que le gars qui avait écrit ça, était sur un buzz. C’était un mélange de critiques littéraires et d’une confession de journal intime. Le gars parle au JE, mais tu ne sais pas qui il est. Selon moi, c’est un membre du cabinet de François Legault, ce n’est pas un militant. Le gars parle de sa blonde, de sa mère. Et il cite abondamment des passages du livre d’Alec Castonguay. En fin de compte, ce texte ressemblait à une infopub qui disait ‘’mon père est plus fort que le tien’’. Oui, c’est vrai que les partis politiques aiment se péter les bretelles et vanter leurs bons coups, mais honnêtement, dans le contexte actuel pandémique, l’humilité et la modestie devraient primer»