Autre victime de racisme au CISSS Lanaudière | Jocelyne Ottawa se confie à Paul Arcand

« J’ai été reçu par deux infirmières qui se sont occupées de moi et ensuite je crois avoir subi une intimidation de leur part. Quand elles ont vu mon nom: Jocelyne, elles ont dit: On va t'appeler ''Joyce''. Ensuite, elles m’ont demandé de leur chanter une chanson en Atikamek et je leur ai répondu que je n'avais pas la tête à ça, que je n'avais pas envie de chanter. »