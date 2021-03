Autre cas de racisme auprès d'une femme autochtone à Joliette | «C'est clair qu'il y a un problème assez important»

« On a tenté de parler avec le CISSS qui bêtement, comme la bureaucratie fait tout le temps, nous renvoie à un communiqué vide de sens et qui ne permet pas de contre-interroger et de poser des questions. Il y en a qui se contente de ça. La nouvelle PDG par intérim, Mme Caroline Barbir, n'est pas, semble-t-il, disponible pour répondre à des questions. C'est juste un autre cas de racisme dans son institution. Mais, en bon fonctionnaire de grand calibre, elle préfère se pousser. »