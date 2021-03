Plus de 800 000 comptes suspendus | L'Agence du revenu du Canada protège-t-elle bien nos données personnelles?

« Ça me donne l'impression que l'Agence du revenu du Canada ne sait même pas ce qui s'est passé. Le plus gros problème là-dedans c'est qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. L'ARC se vante dans son communiqué d'avoir et je cite: des pratiques exemplaires en cybersécurité, mais il n'y a même pas un deuxième facteur d'authentification sur leur site quand on veut se logger Ça fait très 1998 comme méthode de fonctionnement à l'ère des fuites de données... »