Bilan 1 an de pandémie | Les commissaires donnent une bonne note à Justin Trudeau

«J’ai déjà dit que ça sent davantage l’élection que la coupe Stanley, je persiste et signe. Pour qu’il soit légitimé d’aller en élections, il doit régler la question de la vaccination. Et il y a beaucoup de gens qui ont des frustrations liées aux versements des primes d’assurances emploi. Ça prend 3-4 heures pour avoir la ligne et ça, ça crée des frustrations et il faut que le gouvernement corrige le tir. Dans l’urne, je crois que la question des frontières va revenir dans le choix de l’électeur de voter ou non pour Justin Trudeau»