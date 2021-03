600 000 Québécois sans médecin de famille | «Les syndicats de médecins sont devenus trop puissants»

«Ma foi, c’est plus simple d’aller sur la planète Mars que de trouver un médecin de famille! Là, ils viennent d’inventer une autre patente : l’orchestrateur. Une plateforme informatique qui va permettre de trouver un médecin de famille pour les patients orphelins. On n’a pas juste des patients maintenant, on a des patients orphelins. Et pour compliquer l’affaire, ils vont être dirigés vers des GMF réguliers, réseaux et universitaires. On ne s’en sortira jamais. Ça me frustre. Me semble que dans une société où notre réseau de santé est universel et accessible, me semble que le minimum c’est d’avoir accès à un médecin quand tu en as besoin»