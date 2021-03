Revue de presse | Violence faite aux femmes: «Plus jamais! À chaque fois on entend ça»

Paul Arcand revenait sur les nombreux drames survenus au cours du dernier mois au Québec, cinq tragédies durant lesquelles des femmes sont mortes par violence.

« Plus jamais... À chaque fois on entend ça », disait l'animateur, jeudi matin.

Ce dernier semblait plus confiant après avoir entendu les mots du premier ministre Legault : « Il est temps que les hommes on se mettent ensemble et qu'on se disent: on va parler à nos garçons, on va parler à nos chums et toutes les femmes et tous nos enfants ont le droit à un milieu sécure, donc passons le mot. »