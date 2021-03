Réforme du droit de la famille | Les conjoints de fait devraient-ils avoir les mêmes droits que les couples mariés?

L'avocate bien connue Anne-France Goldwater souhaite mieux protéger les conjoints de fait, particulièrement les femmes, lors d'une rupture.

Celle qui a piloté la désormais célèbre cause d'Éric contre Lola espère convaincre les tribunaux que l'actuel cadre juridique ne protège pas suffisamment les couples non mariés et que certains articles du Code civil sont carrément inconstitutionnels.

Me Goldwater demande donc à la Cour supérieure d'intervenir afin que les conjoints de fait du Québec puissent obtenir les mêmes droits que les couples mariés lors d'une séparation.

Qu'en pensent Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez?

Paul Arcand a demandé aux commissaires s’ils estiment que les conjoints de fait devraient-ils avoir les mêmes droits que les couples mariés?