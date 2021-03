Revue de presse | Le double meurtre de Sainte-Sophie retient l'attention

Dans sa revue de presse, mercredi, Paul Arcand se désolait en lien avec une autre histoire d'ex-conjoint violent ayant mené à un autre drame horrible, cette fois à Sainte-Sophie.

«Deux autres femmes assassinées (...) On n'a pas droit à d'autres explications que l'homme a des antécédents. Ce n'est pas la première fois qu'il est impliqué dans une histoire violente. Une conjointe aurait porté plainte pour violence et il aurait écopé de travaux communautaires. Il avait un tempérament agressif et malgré cela il réussissait à nouer des relations...»