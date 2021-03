Revue de presse | Pour les mesures et les fermetures, c'est le Grand-Montréal, mais pour la vaccination, c'est l'île de Montréal

« Là où il y a un problème et là où le gouvernement a intérêt à mettre les pendules à l'heure assez rapidement, ça concerne les 70 ans et plus. La frustration des gens de la Rive-sud, la Montérégie était assez palpable (...) Les gens de la Rive-Sud se disent: quand on applique des mesures de contrôles sanitaires et qu'on ferme des établissements, là soudainement ça devient le Grand Montréal et quand on parle de vaccination, ça devient l'île de Montréal et ça, ça frustre les gens. »