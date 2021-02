François Legault se félicite d’avoir été plus prudent que la santé publique | «C’est une forme de désaveu» - Nathalie Normandeau

«C’est une forme de désaveu. Et j’aurais voulu voir la face du Dr Arruda quand le premier ministre a prononcé ces mots. En sports, ça ressemble à un coup en bas de la ceinture. Il faut savoir que les mots prononcés en politique, c’est très important. Il s’est félicité d’avoir été prudent que la santé publique et d’ajouter que cette prudence a sauvé des vies. Ayoye! Ce qu’on comprend aujourd’hui c’est que la santé publique a servi de caution morale au gouvernement quand ça faisait son affaire et on s’en écarte lorsque ça se corse»