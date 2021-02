Insultes sur les médias sociaux | «La catégorie ultime, ce sont les gens habitués à faire peur à coup de menaces»

«Je respecte votre opinion, mais je pense qu’on a un rôle à jouer comme politicien Je crois qu’il a utilisé ce mot de façon délibérée. On se doit d’être des modèles pour la société. On doit dénoncer des mots comme ça. On essaie d’encourager les gens à se présenter en politique, mais est-ce la façon de faire? On nous attaque personnellement, mais ça affecte également nos familles, nos enfants»