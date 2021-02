Bilan 1 an de pandémie | Dr Horacio Arruda est-il toujours l’homme de la situation?

«Mais son étoile a énormément pâli et le dernier faux pas, il a tout un palmarès de faux pas, mais le dernier, c’est le ‘’popcorn-gate’’. Son plus grave faux pas, ç’a été de minimiser la crise et d’affirmer, au début de la crise, que le réseau de la santé était prêt pour affronter une éventuelle pandémie. Et regardez ce que ç’a donné! Je vais vous faire une prédiction. Le contrat du Dr Arruda se termine en 2023 et je ne crois pas qu'il sera renouvelé»