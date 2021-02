Santé mentale | À bout de ressources, un homme devant s’occuper de sa fille malade s'est suicidé

« La semaine passée, il a demandé de l’aide en appelant le 911. Il voulait que sa fille soit emmenée à l’hôpital pour être évaluée. Il est fatigué et il n'est plus capable de s’en occuper. Sa fille ne voulait rien savoir d’y aller. Les policiers lui ont proposé de se rendre au palais de justice demander une ordonnance pour une évaluation. Le père était déjà au bout du rouleau. Il ne voulait pas (...) Même pas 24 heures plus tard, l’homme de 69 ans a été retrouvé mort. »