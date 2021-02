Revue de presse | Mesures de la semaine de relâche: «Mini-confusion entre Legault et Arruda»

« Force est de constater une mini-confusion entre le Dr Arruda et le premier ministre. Tu écoutes le point de presse et tu te demandes si c'est strictement pour la période de relâche: cinq jours ouvrables et les deux week-ends. Le Dr Arruda dit : on va regarder ça et on avisera dans le temps. Le premier ministre dit: si j'ouvre maintenant, le 26, je n'ai pas l'intention de refermer (...) Va-t-on jouer au yoyo? Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Même chose pour les arénas, même chose pour les piscines. Est-ce que c'est pour une période de 10 jours, on ne le sait pas trop. »