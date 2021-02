L'enquête du coroner sur les décès aux CHSLD Herron de Dorval est reportée

La coroner Me Ghéane Kamel a annoncé mardi matin le report de l'enquête sur les nombreux décès survenus aux CHSLD Herron de Dorval depuis mars dernier.

C'est à contrecoeur qu'elle dit avoir pris cette décision.

En fait, Me Kamel a choisi d'attendre que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) rende publique sa décision de déposer ou non des accusations criminelles ou pénales.

Plus tôt en matinée, Paul Arcand s'entretenait avec Marianne Ménard, une travailleuse sociale au CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal présentement mandatée à la relocalisation les résidents du CHSLD Herron.