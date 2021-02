Revue de presse | «Trois jeunes de 10-11 ans auraient fait une forme de pacte de suicide»

« C'est l'histoire de trois enfants âgé de 10 et 11 ans, c'est un garçon et deux petites filles. Je vais me contenter de dire que ça se passe dans la région de Drummondville dans une école primaire. Ils auraient fait, je mets cela au conditionnel parce que ce n'est pas clair, une forme de pacte de suicide (...) La bonne nouvelle, c'est que des adultes et des policiers sont intervenus. Il semble qu'on aurait eu vent d'une conversation entre les trois dans un contexte scolaire. Bref, ça s'est bien terminé, mais qu'est-ce qui a amené ces enfants-là à parler de suicide? »