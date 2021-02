Le Québec doit-il reporter sa semaine de relâche?

Nathalie Normandeau estime qu’il « y a des gens qui sont fâchés après le gouvernement ».

« Il faut que le gouvernement arrête de jouer au yo-yo avec les émotions des gens. On nous fait miroiter le ciel et le paradis et deux semaines après c’est l’enfer. Les gens ne sont plus capables d’en prendre. »

Pour sa part, Luc Ferrandez estime que le gouvernement doit mettre la santé des Québécois en tête de liste avec les variants.