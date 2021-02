Montréal priorisée pour la vaccination au cours des prochaines semaines | Guerre de régions en vue?

«Ce qui est important, ce n’est pas l’équité, c’est l’efficacité. C’est au nom de ça qu’on a permis à certaines régions de se déconfiner. Et plus tu as de cas, plus tu as de chances d’avoir des variants. Donc, tu as plus de chances d’avoir des cas de variants dans Le Plateau, dans Saint-Laurent qu’à Percé et Saguenay. Allons-y pour l’efficacité. Je ne crois pas qu’il faut faire une guerre de régions. Ce qu’on veut, c’est d’en sortir au plus vite»