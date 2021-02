Suicide de deux intervenantes | Le travail à la DPJ mène-t-il à la «fatigue de compassion»?

« On travaille beaucoup avec nos émotions; on côtoie la misère humaine à tous les jours, on est dans les difficultés constamment. On doit apprendre à gérer nos émotions. Un moment donné, de voir tous ces problèmes-là, toute cette misère humaine, ça pèse lourd sur nous autres et sur notre mental à nous-autres aussi (...) On est le point central de chaque enfant avec lequel on travaille. Mon travail ne s’arrête pas à l’enfant, mais aussi aux systèmes autour de l’enfant.»