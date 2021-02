Revue de presse | «Ils n'ont plus peur de se faire arrêter avec des armes à feu»

« On part de loin. Beaucoup de jeunes se sentent traqués. On me dit que tu n'as pas idée: te promener et te faire tasser par la police. Ce n'est pas juste de se faire interpeler, c'est le ton utilisé. La police n'est pas là pour t'aider comme citoyen, la police te traque (...) Je reçois aussi des courriels de policiers, je vous cite: c'est rendu que les policiers à Montréal n'osent plus interpeler les gens par peur de se faire traiter de raciste (...) Les gens criminalisés savent que les policiers interceptent moins, ils n'ont plus peur de se faire arrêter avec des armes à feu. (...) Montréal va devenir comme Toronto, perdre le contrôle des gangs ce qui engendre une hausse des crimes violents (...) Le fait qu'on ne soit plus capable de les interpeler; ils sont morts de rire. »