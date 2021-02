Plus de 10 000 décès depuis le début de la pandémie | Pour ou contre une enquête publique?

«Le gouvernement fédéral a dépensé 400 milliards de dollars et le gouvernement du Québec en a dépensé 30 milliards $. C’est 10 milliards $ de plus que l’Ontario qui est 40% plus nombreuse que le Québec. Est-ce qu’on a posé les bons gestes? Est-ce que les programmes d’aide étaient bien ciblés, trop généreux, bien surveillés? Est-ce que les départements de santé publique du fédéral et de la province communiquaient bien?»