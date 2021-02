Liberté d’expression dans les universités | «Un prof devrait avoir le droit de prononcer tous les mots du dictionnaire sans avoir à se justifier, s’excuser, se censurer ou démissionner»

«Ce n’est pas nécessaire. Ce n’est pas le rôle du gouvernement d’intervenir pour protéger la liberté d’enseignement. Cela appartient d’abord à nos dirigeants d’université. Et tout ça est lié à la folie de la censure qu’on impose aux professeurs sur l’utilisation de certains mots. Je pense qu’en 2021, la censure est le pire ennemi de nos démocraties et de nos libertés d’expression. Nos universités qui sont des lieux de savoirs devraient être à l’abri de ces dérives identitaires ou sectaires. Je crois qu’un prof devrait avoir le droit de prononcer tous les mots du dictionnaire, dans le cadre de ses cours, sans avoir à se justifier, à s’excuser, à se censurer ou à démissionner. J’ai envie de dire à madame McCann de résister à cet appel. Résistez parce que c’est un piège, c’est ouvrir une canne de vers parce que tu sais comment ça commence, mais pas comment ça se termine. Il faut que les recteurs et doyens d’université se lèvent debout, sans agressivité»