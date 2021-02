Il veut rejouer au hockey avec ses amis | Marc-Olivier Bezeau, 14 ans, s'adresse à François Legault sur nos ondes

La lettre de Marc-Olivier adressée à François Legault

Samedi 6 février 2021. Marc-Olivier Bezeau, 14 ans

Urgent : Retour du hockey

Bonjour monsieur le premier ministre, ministres et députés,

Je vous écris en ce jour pour vous aviser qu’une grande partie des sportifs réclament de pouvoir rejouer au hockey. Le sport manque beaucoup aux jeunes enfants, adolescents et adultes. Le sport, c’est plus que juste le regarder à la télévision c’est de pouvoir y jouer.

Pour les TDAH le sport est un très bon remède qui ne cause pas d'effets secondaires contrairement à certains médicaments. C’est aussi un très bon moyen de rester en forme et de vivre plus longtemps comparé aux personnes qui jouent aux jeux vidéo.

Personnellement, j'ai vu mon temps d'écran augmenter autant sur mon téléphone que sur ma playstation. Je trouve que le sport est un très bon moyen de se défouler. Moi, j’aurais aimé me défouler quand j’ai perdu quelqu’un de très proche, pour moi le sport ça me défoule beaucoup. Quand on fait du sport on pense au sport et à rien d'autre.

Tous les Québécois vivent un moment difficile, redonnez-leur ce qu’ils aiment le plus, le sport.

La compagnie de hockey Bauer s'est même consacrée pour que le hockey revienne, ils ont créé des masques exprès pour les casques de hockey, alors pu de problème, il n’y a plus d’excuses. Dans quasiment tous les sports on peut mettre un masque. Au hockey on peut faire des plus petites équipes, commencer graduellement en faisant des pratiques jusqu’à être rendu à faire des parties contre d'autres villes ou contre sa propre ville seulement. Les ligues peuvent faire du 3x3, 4x4 ou du 5x5. On est prêt à s’adapter encore une fois car oui on sait s’adapter.

Graduellement, les sports vont commencer à perdre des joueurs, car à leur âge cela les intéresse de moins en moins, puisqu’ils ne peuvent pas jouer.

Puisque je ne peux pas jouer, je commence à faire de moins en moins de sport et mon cardio descend graduellement, je m’en suis rendu compte moi-même.

Ce que je trouve le plus insultant, c’est que nous ne pouvons même pas jouer de partie de hockey à L’EXTÉRIEUR. Et pire encore, dans certains endroits, on ne peut même pas manier une rondelle SEULE.

Je crois que mon chien est même rendu tanné de me voir tous les jours 24h/24h. Je crois même que mes parents sont tannés aussi. Ha! ha! ha! Ce qui tissait un lien fort avec mon frère était le hockey, vous nous l’avez enlevé. C’est ce que nous aimons le plus. Le sport est aussi une manière de se rassembler avec ses amis, de s’amuser ensemble, de parler avec d'autres gens que notre famille. Le sport tissent des liens uniques pour tous les Québécois parce que nous avons tous une passion en commun, BOUGER.

Sincèrement, j'aimerais que le gouvernement du Québec regarde les vraies priorités autant pour les jeunes enfants, les adolescents et les adultes. Quand je parle de priorité, c’est le sport parce que ça nous manque beaucoup. Comme je dis souvent, il va y avoir plus de morts de problèmes de santé mentale que du COVID-19 parce que personne veut écouter les jeunes et comment on se sent vraiment. Aussi, arrêtez de demander au docteur Arruda ce qui est bon pour nous parce qu’il n’est pas dans le corps des jeunes et il ne sait pas ce que les jeunes veulent, donc allez dans les rues et demandez aux jeunes s’ils s’ennuient de bouger et de faire leurs sports favoris.

Pour tout le respect que j'ai pour vous et votre équipe, ne laissez pas tomber LES JEUNES et tous les sportifs québécois. Ça fait bien trop longtemps qu’on ne dit rien, mais là, on est plus capable.

Si vous annoncez la bonne nouvelle je vous autorise à dire mon nom dans le point de presse.

Cordialement et sportivement, Marc-Olivier Bezeau, 14 ans, Blainville.

P.S. : J’ai passé mon samedi soir à vous écrire à la place de passer ma soirée avec mes parents et mon frère. Alors, j’aimerais que vous preniez le temps de me répondre et j'espère que vous avez bien lu mon texte, mais en une phrase, j’ai 14 ans et je veux rejouer au hockey !