Maths et français écopent davantage | La pandémie a fait grimper le taux d'échec au secondaire

Selon les données préliminaires de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, la pandémie a fait grimper le taux d'échec au secondaire.

Le taux d'échec en français et en mathématiques au secondaire a presque doublé par rapport aux années précédentes et, tous niveaux confondus du secondaire, le taux d'échec des élèves en français est d'environ 20 % et tourne autour de 25 % en mathématiques.

En entrevue au micro de Paul Arcand, le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, Nicolas Prévost, a parlé de rattrapage en vue pendant plusieurs mois.