Policier du SPVM désarmé et agressé | «Il y a quelqu’un de dangereux en liberté avec une arme à feu» -Denis Gallant

Selon les explications de la Couronne, c'est l'obtention d'une preuve supplémentaire pendant la nuit qui a fait en sorte qu'elle ne pouvait plus soutenir les accusations portées contre Mamadi Camara, libéré mercredi, la juge ordonnant même que ses entraves soient retirées en pleine salle d'audience.

Jeudi matin, Paul Arcand faisait le point sur toute cette affaire avec l'opinions d'experts, jeudi matin: l'avocat de M. Camara, Cédric Materne et Me Denis Gallant qui analysait le travail des policiers et la manière d'opérer du DPCP dans ce dossier qui fait beauicoup jaser.