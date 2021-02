Détenu six nuits avant d'être libéré | «D'abord et avant tout, ça prend des excuses du DPCP» -Paul Arcand

« Le DPCP a autorisé les accusations basées sur quoi? Pas d'arme, visiblement pas d'empreinte, basée sur la présence sur les lieux de M. Camara? Et là, le DPCP nous pond un communiqué laconique, dont il a la recette exemplaire, sans présenter la moindre excuse. C'est un scandale (...) Mamadi Camara a passé six nuits en dedans. Comment on a pu en arriver là? Mettez-vous à sa place: vous êtes en prison et vous n'avez rien à vous reprocher. Le système de justice l'a échappé sérieusement (...) D'abord et avant tout, ça prend des excuses du DPCP. »