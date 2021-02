Démission de Julie Payette comme gouverneure générale | Devrait-on abolir la monarchie au Canada?

«Ce n’est pas la monarchie qui donne de la stabilité, c’est le système politique. Nous, on a deux anachronismes. On a une monarchie qui chapeaute notre démocratie représentative et en plus, on a ne monarchie qui appartient à d’autres. C’est une citoyenne anglaise, c’est la première femme de l’Angleterre qui est notre monarque. C’est aberrant»