Déconfinement partiel au Québec | «C’est important d’y aller prudemment» - Dr François Marquis

«Je pense qu’il faut voir ça comme une expérience sociale. On connaît la recette, on sait comment se distancer de façon efficace et respecter le couvre-feu et les autres mesures. C’est gentil du premier ministre de dire qu’il veut aider les soignants, mais en fin de compte, ce qu’on veut faire c’est d’aider tout le monde. On ne veut pas s’en aller dans le sud pendant la semaine de relâche, on veut juste être capable d’aider les autres clientèles qui ont besoin de soins»